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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ondrej Smetana: Elimizden geleni yapacağız - Futbol Haberleri

        Ondrej Smetana: Elimizden geleni yapacağız

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 22:41 Güncelleme: 31.07.2024 - 22:41
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        "Elimizden geleni yapacağız"
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        Ruzomberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacakları karşılaşmanın öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Smetana, orta saha oyuncusu Martin Chrien ile Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısına katıldı.

        "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

        Slovak takımının çalıştırıcısı, bir önceki maçta istedikleri sonuca ulaşamadıklarını hatırlatarak, "Yarınki maç çok zor olacak. İlk maçta istediğimiz sonucu alamadık. Yarın için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Trabzon şehri tanımak için fazla zamanlarının olmadığını ifade eden Smetana, "Atmosfere gelince güzel olacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

        "DAHA ÖNCEDE BU TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNADIM"

        Chrien da yarınki karşılaşma için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Orta alan oyuncusu, 30 bin taraftar önünde oynayacak olmalarına ilişkin ise "Daha önce de bu kadar taraftar önünde oynadığım için sorun olacağını düşünmüyorum. Yarın elimizden geleni yapacağız." dedi.

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