Önemsiz gibi görünen bu alışkanlıklara dikkat! Sizi olduğunuzdan çok daha yaşlı gösteriyor

Yüz üstü uyumak

Sırtüstü uyuyan biri değilseniz, yatma vakti rutininizi değiştirmenin zamanı geldi. Kurul onaylı bir plastik cerrah ve The Age Fix: A Leading Plastic Surgeon Reveals How to gerçekten On Yıl Daha Genç Görüneceğini Açıklıyor kitabının yazarı Dr. Anthony Youn, olarak şunları söyledi: "Uyku kırışıklıkları gerçektir ve kalıcı olabilir. Elbette, bükücüden sonra bir gece yüzünüzde uyumak kalıcı çizgiler oluşturmaz, ancak her gece, her yıl yüzünüzde uyursanız, o zaman bu uyku kırışıklıkları sonunda kalıcı olarak orada kalacaktır. İyi haber şu ki, bir çözüm var, "Sırt üstü veya yan yatın ve yüz üstü uyumanız gerekiyorsa, yüzün kırışmasına neden olma olasılığı daha düşük olan saten veya ipek bir yastık kılıfı deneyin."