Haberler Sağlık Önemsiz gibi görünen bu alışkanlıklara dikkat! Sizi olduğunuzdan çok daha yaşlı gösteriyor

Önemsiz gibi görünen bu alışkanlıklara dikkat! Sizi olduğunuzdan çok daha yaşlı gösteriyor Zamanın ilerlemesinden kaçış yok. Yaşlanacaksınız ve vücudunuz da aynı doğrultuda yaşlanacak. Yine de 60'lı yaşlarındaki bazı insanlar 40'lı yaşlarında gibi görünürken, 30'lu yaşlarındaki bazı insanlar 50'li yaşlarında gibi görünürler. Peki, neden bazı insanlar olduğundan yaşlı görünür? Bunun için alışkanlıklarınıza göz atmakta fayda var. Habertürk Giriş: 31.07.2023 - 12:33 Güncelleme: 31.07.2023 - 12:33 facebook

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Bazı şanslı bireyler genetik ayrıcalıklara sahip. Ancak yaşam tarzı seçimleri ve günlük alışkanlıklar yaşlanma sürecinde büyük rol oynuyor. Bunlar, hayatınızın sonraki bölümlerinde parlak ve kırışıksız görünmek istiyorsanız, hemen şimdi bırakmanız gereken alışkanlıklardan sadece birkaçı.

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İŞTE SİZİ YAŞLI GÖSTEREN KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR… Güneş kremini atlamak Elbette dışarıya her çıktığınızda güneş kremini yinelemek biraz zahmetlidir. Ancak güneş hasarı sadece cilt kanserine yol açmaz, kırışıklıklara ve güneş lekelerine de yol açar. Kurul onaylı bir dermatolog ve DermWarehouse'un kurucusu Dr. Alan J. Parks şöyle dedi: "Bunun bariz göründüğünü biliyorum, ancak sizi inanılmayacak kadar yaşlandıracak tek korkunç alışkanlık güneş kremi kullanmamaktır. Cildin yüzde doksanı yaşlanma güneşten gelir, bu nedenle günlük olarak güneş kremi sürmek genç görünmenizi sağlamak için edinebileceğiniz en iyi alışkanlıklardan biridir." Zarar verenin sadece yaz güneşi olmadığını da vurguluyor: "Bulutlu günlerde ve kış aylarında bile her zaman güneş kremi sürün. En zararlı UVA ışınları bulutlardan ve camdan geçebilir."