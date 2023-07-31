Cildi ölü derilerden arındırıyor, gençleştiriyor! Sadece 10 dakikada tüm selülitlerden kurtulun

Cildi daha yumuşak ve pürüzsüz yapan kuru fırçalama tekniğinin düzenli uygulamalar sonrası selülit oluşumunu da azalttığı gözlemlenmiştir.

Vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenf sistemini de uyaran kuru fırçalama tekniği vücuttaki toksinleri atmayı sağlar. Cildin düzenli fırçalanması vücuttaki lenf akışını uyaracak ve vücut doğal olarak kendi detoksunu yapmaya başlayacaktır.

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Gözenekleri açar

Ciltte hapsolan yağı ve kiri temizleyen kuru fırçalama, gözeneklerin açılmasına yardımcı olur. Böylece cildimiz daha kolay nefes alır. Son olarak kan akışını hızlandırarak enerjini de artıran bu teknik, evde kendi kendine kolayca uygulayabileceğin stres giderici bir bakım olarak da bizim gönlümüzde şimdiden taht kurdu diyebiliriz.

Ciltteki pürüzlere de iyi gelen kuru fırçalama, ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur. Fırçalama sırasında sinir uçlarınız uyarılır bu nedenle enerjiniz artar. Cildinizin yanı sıra siz de kendinizi yenilenmiş hissedersiniz.