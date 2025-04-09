OneRepublic açıkhava konserlerinin açılışını yapıyor
ABD'li alternatif rock grubu OneRepublic, yeni albümleri 'Artificial Paradise' turnesi kapsamında 30 Nisan'da İstanbul'da sevenleriyle buluşacak
Giriş: 09.04.2025 - 09:12 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:12
BKM'nin 30'uncu yılında ABD'li grup OneRepublic, yeni albümleri 'Artificial Paradise' turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor.
Ünlü ABD'li rock grubu BKM organizasyonu ile 30 Nisan’da Maximum Uniq Açıkhava sahnesinin 2025 yaz sezonunun açılışını yapacak.
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