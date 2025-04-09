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        Haberler Müzik OneRepublic açıkhava konserlerinin açılışını yapıyor

        OneRepublic açıkhava konserlerinin açılışını yapıyor

        ABD'li alternatif rock grubu OneRepublic, yeni albümleri 'Artificial Paradise' turnesi kapsamında 30 Nisan'da İstanbul'da sevenleriyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 09:12 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:12
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        OneRepublic açıkhava konserlerinin açılışını yapıyor
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        BKM'nin 30'uncu yılında ABD'li grup OneRepublic, yeni albümleri 'Artificial Paradise' turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor.

        Ünlü ABD'li rock grubu BKM organizasyonu ile 30 Nisan’da Maximum Uniq Açıkhava sahnesinin 2025 yaz sezonunun açılışını yapacak.

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