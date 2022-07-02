Ons altın ne güldürdü ne üzdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Altın
ABONE OL

Ons altın ne güldürdü ne üzdü

Enflasyonist endişeler paralelinde merkez bankalarının agresif para politikalarına başvurduğu ilk yarıda yatırımcı tercihlerinin de farklılık göstermesi dikkati çekerken, bu dönemde oynaklığın yüksek seyrettiği altının ons fiyatı yıla başladığı seviyelere geri çekildi.

Ons altın ne güldürdü ne üzdü
AA

Küresel çapta enflasyonda yükselişin ne zaman zirve bulacağına dair belirsizliklerle başlayan 2022 yılında, altının ons fiyatı ilk çeyrekte 2.070 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Bu süreçte devam eden birçok olumsuz faktöre rağmen yatırımcıların portföylerinde riskli varlıkların ağırlık kazanması da dikkati çekerken, söz konusu seyir merkez bankalarının sözle yönlendirmelerinde agresif para politikası adımlarının atılacağı sinyali vermesi ve ikinci çeyrek itibarıyla da bu yönlendirmelerini hayata geçirmesiyle nispeten terse döndü.

Sıkı para politikaları ve likiditenin geri çekilmesi paralelinde küresel çapta artan dolar talebi ile altının ons fiyatı ikinci çeyrekte yeniden 1.800 dolar seviyelerine kadar indi. Ons altının fiyatındaki bu düşüş, resesyon olasılığını güçlendiren gelişmeler ve makroekonomik veriler tarafından da desteklenirken dün itibarıyla 1.785 dolar seviyeleri görüldü.

Bu gelişmelerle altının ons fiyatı, ilk çeyrekte yüzde 5,9 artarak 1.937,32 dolardan kapanmasına karşın, ikinci çeyrekte bu seviyeden yüzde 6,7 düşüş kaydetti. Böylece yıla başladığı 1.830 dolar seviyesinden yüzde 1,2 düşüş kaydeden altının ons fiyatı, haziran sonunu 1.807 dolardan tamamladı.

Analistler, merkez bankalarının sıkı para politikaları sonrası artan resesyon endişelerinin dolar talebinin güçlü kalmasını sağladığını belirterek, bu durumun bir süre daha yatırımcıların altına yönelik iştahını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

İlk yarıda dalgalı bir seyir izleyen altının ons fiyatının ikinci yarıda birkaç faktörle yön bulabileceğine işaret eden analistler, bunlardan ilkinin enflasyonun seyri, ikincisinin ise merkez bankaları para politikalarının ekonomik faaliyetler üzerinde ne ölçüde bir durgunluk yaratacağı olduğunu kaydetti.

2022 İNİŞLİ ÇIKIŞLI OLABİLİR

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ons altının yıla yaklaşık 1.800 dolardan başladığını ve ilk yarıda 2.070 dolara kadar yükselse de oyun kurucu merkez bankalarının enflasyonist ortamla baş etmek için faiz artırımlarına gitmesi sonucu buralarda kalıcı olamadığını kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımı sonrası yılın geri kalanında da faiz artırmaya devam etmesinin beklendiğini belirten Özer, bunun fiyatlamalara yüksek ölçüde yansıtıldığını düşündüğünü söyledi.

Özen, buna karşın 2023'te nasıl bir resesyonla baş edilmek zorunda kalınacağının henüz bilinmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ons altın için 2022 inişli çıkışlı bir yıl olabilir ancak önemli olan gelecek yılın belirsizliğinin nasıl fiyatlanacağı olacak. Dolar endeksi 103 seviyesi üzerinde kaldıkça güçlü dolar teması devam edecek. Bir diğer yandan ABD ekonomisine ilişkin gelen veriler en kötünün geride kalabileceğine yönelik sinyal de vermiyor değil. Daha güçlü bir dolar, altını diğer para birimlerine sahip alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bununla birlikte daha yüksek faiz oranları, faiz getirmeyen değerli metali elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor."

Seda Yalçınkaya Özer, ons altının fiyatının yılın geri kalanında 1.885 dolara doğru yükselmesini beklediğini belirterek, ancak bu seviyenin üzerinde kalıcı bir seyir beklemek için mevcut algıların değişmesi gerektiğini ifade etti.

Her ne kadar faiz artırım sürecinde olunsa da altın yatırımcısının güçlü bir satış için henüz ikna olmadığını kaydeden Özer, ekonomik büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmeye devam ettiğini söyledi.

Özer, Rusya-Ukrayna savaşının da kısa vadede çözüme kavuşacak gibi görünmediğine değinerek, "Hisse senedi piyasalarında güçlü bir volatilite var ve belirsizliklerin varlığı yatırımcıları ons altında tutuyor. Buna karşın mevcut senaryonun daha da kötüleşmesi ve merkez bankalarının daha agresifleşmesi halinde ons altında oluşacak baskının 1.680 dolara doğru sürmesi beklenebilir." diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Altın fiyatları DÜŞÜYOR! Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 2 Temmuz 2022 Cumartesi canlı 22 ayar bilezik, güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı takip sayfası
ALTIN Altın fiyatları sert düşüşü sürdürüyor!
YÖN DEĞİŞTİRDİ! Altın fiyatları son dakika: Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 2 Temmuz 2022 Kapalıçarşı anlık altın fiyatları alış - satış rakamları
ALTIN Altın fiyatları yön değiştirdi!
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
ALTIN Altın 1800 doların altını gördü
CANLI Altın fiyatları 1 Temmuz 2022 Cuma: Kapalıçarşıda gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları canlı takip ekranı
ALTIN Altın fiyatları düşüyor!
BÜYÜK DÜŞÜŞ! Altın fiyatları son dakika canlı: 1 Temmuz 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? Kapalıçarşı güncel altın fiyatlarında son durum
ALTIN Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor!
Altın fiyatları son dakika: 30 Haziran 2022 Perşembe: Kapalıçarşıda gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son durum ve güncel takip ekranı
ALTIN Altın fiyatlarında sürpriz!
DÜŞÜYOR! Son dakika altın fiyatları 30 Haziran 2022: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları sert düşüş! Kapalıçarşı canlı altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
ALTIN Altında sert düşüş sürüyor!
YENİDEN YÜKSELİŞ! Altın fiyatları 29 Haziran 2022 Çarşamba: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? Altın fiyatları son durum ve canlı takip ekranı
ALTIN Altın fiyatları son durum!
Son dakika: Altın fiyatları çakıldı! 29 Haziran 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı canlı altın fiyatları
ALTIN Altın fiyatlarında sürpriz!
Altın fiyatları son dakika: 28 Haziran 2022 Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile piyasalardan canlı kur
ALTIN Altın fiyatlarında sert düşüş!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.