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Onun istediği gibi mi davranıyorsunuz? İlişkinizde manipüle edildiğinize dair 9 işaret

Hepimiz zaman zaman romantik ilişkilerimizde sorun yaşarız. Bu oldukça normaldir ancak bir türlü sonu gelmeyen problemler, size başka bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir! İlişkinizde hiç kontrol edildiğiniz veya duygusal olarak sürüklendiğiniz hissine kapıldınız mı? Eğer öyleyse partneriniz sizi manipüle ediyor olabilir. İşte, manipülenin 9 belirgin işareti...

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  • Onun istediği gibi mi davranıyorsunuz? İlişkinizde manipüle edildiğinize dair 9 işaret

    KİŞİYİ GERÇEKLER HAKKINDA ŞÜPHEYE DÜŞÜRME 

    Manipüle edilmenin en büyük işaretlerinden biri; duygularınızın dikkate alınmamasıdır. Karşı taraf, duygularınızı anlattığında sizi aşırı hassas olmakla veya gereksiz tepki vermekle suçlayabildiği gibi duygularınızın gerçek olmadığını da hissettirmeye çalışabilir.

    Birinin sizi kandırdığından şüpheleniyorsanız, onlarla zaman geçirdikten sonra nasıl hissettiğinize dikkat edin. Kafanız karışmış, hayal kırıklığına uğramış veya güvensiz hissediyorsanız manipüle ediliyor olabilirsiniz. Son zamanlarda buna gaslighting deniyor.
  • Onun istediği gibi mi davranıyorsunuz? İlişkinizde manipüle edildiğinize dair 9 işaret

    PASİF AGRESİF DAVRANIŞ

    Pasif-agresif davranan bir kişi gerçekte nasıl hissettiğini ifade edemez. Aktif tartışmalardan kaçmak için taktikler kullanır. 

    Bir tartışmada, kişi kendisini eleştiren kişiye saldırarak dikkati kendi üzerinden başka yöne çevirebilir. Sapma genellikle "Peki ya X?" şeklinde olur. Örneğin; bir eş, eşinin uyuşturucu kullanımıyla ilgili endişelerini dile getirdiğinde, eşinin ebeveynlik becerilerine saldırabilir.
  • Onun istediği gibi mi davranıyorsunuz? İlişkinizde manipüle edildiğinize dair 9 işaret

    YALAN VE SUÇLAMA

    Duygusal olarak manipülatif olan biri, büyük olasılıkla eylemlerinin sorumluluğunu almaktan kaçınacaktır. Olaylar karşısında tamamen yalan söyleyebilir veya olayları abartabilirler. Hatta suçu size kaydırarak kendinizden ve gerçekte olanlardan şüphe duymanıza neden olabilirler.
  • Onun istediği gibi mi davranıyorsunuz? İlişkinizde manipüle edildiğinize dair 9 işaret

    KARŞI TARAFI GÜVENSİZ HİSSETİRMEK

    Bu, reklamcılar arasında popüler bir taktiktir; örneğin, bir kozmetik firmasının bir kişiyi itici veya "yaşlı" hissettirmesi gibi. Kişilerarası ilişkilerde de iyi çalışır. Mesela, birisi partnerine başka kimsenin onu sevemeyeceğini düşündürebilir.
  • Onun istediği gibi mi davranıyorsunuz? İlişkinizde manipüle edildiğinize dair 9 işaret

    TEHDİT VE ZORLAMA

    Sizi bir şey yapmaya zorlamak için tehdit veya güç kullanarak zorlayan biri, duygusal olarak manipülatif davranıyor demektir. Örneğin partneriniz, onun sizden yapmanızı istediği şeyi tam olarak yerine getirmediğiniz için sizi terk etmekle tehdit edebilir.
  • Onun istediği gibi mi davranıyorsunuz? İlişkinizde manipüle edildiğinize dair 9 işaret

    GERİ ÇEKİLEREK CEZALANDIRMA

    Duygusal manipülasyonun başka bir işareti, karşı tarafın sizden kendini çekmesidir. Karşı taraf, sizi "cezalandırmak" adına sizi görmezden gelebilir.

    Bu süreç, karşı tarafın isteğini yerine getirene kadar veya hatanız olmayan bir şey için suçu üstlenene kadar devam edebilir. 
  • Onun istediği gibi mi davranıyorsunuz? İlişkinizde manipüle edildiğinize dair 9 işaret

    KENDİSİNE MÜTTEFİK BULMA

    Öte yandan, duygusal olarak manipülatif bir kişi, kendi çıkarları için ailenizin ve arkadaşlarınızın desteğini almaya çalışabilir. Örneğin, partneriniz ondan ayrılmak istediğinizi biliyorsa, ailenizi veya arkadaşlarınızı kullanarak, size ayrılmamanız yönünde baskı yapmalarını sağlayabilir.
  • Onun istediği gibi mi davranıyorsunuz? İlişkinizde manipüle edildiğinize dair 9 işaret

    İZOLASYON 

    Sizi kontrol etmek isteyen bir kişi, çevrenizden birini tehdit olarak algıladığında arkadaşlarınız veya ailenizle iletişiminizi kesmeye çalışabilir. 
  • Onun istediği gibi mi davranıyorsunuz? İlişkinizde manipüle edildiğinize dair 9 işaret

    YOĞUN İLGİ GÖSTERMEK 

    İstismarcı bir kişi, karşı tarafı kendine bağlamak ve onu borçlu hissettirmek için sizi sevgi dolu hareketlerle bunaltabilir. Esasında sizi daha kolay kontrol etmek istiyordur. 

    Kaynak: Good Therapy ve Very Well Mind

 

 

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