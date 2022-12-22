Onun istediği gibi mi davranıyorsunuz? İlişkinizde manipüle edildiğinize dair 9 işaret

KİŞİYİ GERÇEKLER HAKKINDA ŞÜPHEYE DÜŞÜRME

Manipüle edilmenin en büyük işaretlerinden biri; duygularınızın dikkate alınmamasıdır. Karşı taraf, duygularınızı anlattığında sizi aşırı hassas olmakla veya gereksiz tepki vermekle suçlayabildiği gibi duygularınızın gerçek olmadığını da hissettirmeye çalışabilir.

Birinin sizi kandırdığından şüpheleniyorsanız, onlarla zaman geçirdikten sonra nasıl hissettiğinize dikkat edin. Kafanız karışmış, hayal kırıklığına uğramış veya güvensiz hissediyorsanız manipüle ediliyor olabilirsiniz. Son zamanlarda buna gaslighting deniyor.