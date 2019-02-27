Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer büyük petrol üreticilerinin petrol piyasasının dengelenmesi için 2019'un ikinci yarısında petrol üretimini azaltmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.
CNBC'ye konuşan al-Falih, "Haziran'da geçici anlaşma sona erdiğinde nerede olacağımızı tahmin etmek biraz zor" dedi ve Libya ve Venezuela'daki petrol üretimi belirsizliğinin petrol piyasasında olası riskler oluşturduğunu söyledi. Al-Falih ayrıca, veri eksiği nedeniyle petrol piyasasında şeffaflığın "henüz mükemmel olmadığını" vurguladı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın (OPEC+) üretim kısıtlamasını uzatıp uzatmayacağı konusunda al-Falih, önde gelen petrol üreticilerinin "esnek kalmaya devam edeceği" ve kendisinin de "bir uzatma ihtimaline daha sıcak baktığı" yorumunu yaptı.
OPEC'in önceliğinin küresel ekonomi ve piyasa istikrarını koruma olduğunun altını çizen al-Falih, OPEC'in piyasayı yeniden dengeleme çabalarını yücelterek, OPEC'in söz konusu eylemlerinin "OPEC+ dışındaki üreticilere de yarar sağladığına" dikkat çekti. Suudi yetkili ayrıca üreticilerin envanterlerin birikmesinden kaçınacağını çünkü söz konusu durumun petrol fiyatlarında artışa ve küresel gerilemeye yol açma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol piyasalarında denge sağlama amacıyla uyguladığı üretim kısıntılarını eleştirmesine rağmen OPEC'in söz konusu kısıtlamaya devam etmesiyle petrol fiyatları yükseldi.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü yeniden 65 doların üzerine çıkarken, ABD hafif petrolü de yüzde 1'e yakın değerlenerek 56 dolar civarından işlem görüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.