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Ophelie Gaillard'dan çello sınıfında ustalık dersi

19'uncu Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında bir konser vermek için Gümüşlük’te bulunan Fransız çellist Ophelie Gaillard, 16 - 20 Ağustos arasında bir de çello masterclassı düzenliyor

Ophelie Gaillard'dan çello sınıfında ustalık dersi
Ophelie Gaillard'dan usta sınıfı
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Yurt genelinden 8 genç çellisti konuk eden GFA masterclass çello programı, yoğunlaştırılmış derslerle Gümüşlük sahilindeki mini salon Toprak Ev’de devam ediyor.

20 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.30’da yine aynı salonda düzenlenecek ustalık sınıfı konseriyle 8 genç çellist, sertifikalarını alacak. Çello ve piyano için derlenmiş bir seçkiyle izleyici karşısına çıkacak olan yetenekli gençlere sertifikalarını, düzenlenecek törende eğitmenleri Ophelie Gaillard ve Festival Sanat Danışmanı Piyanist Gülsin Onay verecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarları’ndan gelen yaşları 15 ila 25 arasında değişen 8 genç çellist, programda C. Saint Saens, J. Haydn, J.S. Bach, A. Vivaldi ve P.I. Tchaikovsky gibi tanınmış bestecilerin eserlerini seslendirecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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