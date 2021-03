OPPO, akıllı telefonu Find X3 Pro'yu, online olarak düzenlediği global etkinlikte gün yüzüne çıkardı. Online tanıtım programın ardından özellikle akıllı telefon teknolojilerini yakından izleyen teknoloji tutkunları Find X3 Pro ile ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte OPPO telefon serisinin yeni modeli Find X3 Pro'nun özellikleri...

TASARIMI

Find X3 Pro'nun tek bir cam parçası kesintisiz bir eğri içinde pürüzsüz bir şekilde kıvrılıyor ve öncü mühendislik ile benzersiz stilin birleştiği bir telefon ortaya çıkıyor. Yalnızca 8,26 mm inceliğe ve 193 gr ağırlığa sahip olan Find X3 Pro, cebe kolayca sığıyor ve ele doğal bir şekilde oturuyor. Akıllı telefon IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor.

Mavi renkteki Find X3 Pro, %85 oranında ışık geçirmezlik seviyesine hassas bir şekilde sabitlenmiş parlama önleyici mat bir kaplamayla birlikte geliyor. Kameraların etrafına yerleştirilen çift tonlu saten kaplama, zengin bir görüntü ve kontrast yaratıyor.

Mavinin pürüzsüz ve benzersizliğinin yanında, Parlak Siyah renkteki Find X3 Pro ise ağırbaşlılığı ve klasik zarafeti temsil ediyor. Zengin porselen cilası ışığı büküp telefonun zarif açılarını öne çıkarıyor. Seramik benzeri kaplama, yüksek kalitede bir görünüm sunuyor.

GÖRÜNTÜ KALİTESİ

3216x1440 ekran çözünürlüğüne sahip 6,7 inç genişliğindeki ekran, nefes kesici görüntüler için OPPO'nun Mutlak 10 bit Renk Yönetim Sistemi'nden güç alıyor. Kristal netliğinde 525 PPI piksel yoğunluğuna ve 1300 nitlik en yüksek parlaklık değerine sahip OPPO Find X3 Pro, keskin ve parlak görüntü sunuyor. Şaşırtıcı 5.000.000:1 kontrast oranıyla görüntülenen tonlar, aslını yansıtabilecek kadar gerçekçi olmasıyla dikkat çekiyor. OPPO Find X3 Pro'nun ekranı 0,4 JNCD renk doğruluğu derecesine ve A+ DisplayMate sertifikasına da sahip.

Gücü verimli kullanan LTPO OLED paneli sayesinde, Find X3 Pro'nun ekranı 5 ∼ 120Hz aralığında uyarlanabilir yenileme hızı sağlayabiliyor. İster çok oyunculu bir oyunda olun, ister sosyal medya akışınızda gezinin veya bir e-kitap okuyun, Find X3 Pro'da görüntüler kayıp akarken aynı zamanda güç tasarrufu da sağlanıyor.

KAMERASI

Profesyonel fotoğrafçılar kamera sensörlerini değil lensleri değiştirir. Find X3 Pro da tam olarak bunu yapıyor. DSLR'lerden esinlenen Find X3 Pro, en çok kullandığınız geniş ve ultra geniş olmak üzere iki lens arasında geçiş yapmak istediğinizde sizi daha küçük bir sensör kullanmaya zorlamak yerine her zaman en iyi seçeneği sunuyor.

Find X3 Pro'nun geniş ve ultra geniş kameralarının her ikisinde de Sony ile ortak geliştirilen IMX766 50MP sensör bulunuyor. Her ikisi de zengin, milyar renkli görüntüler ve videolar çekiyor. Kameralar yüksek çözünürlüğü akıllı otomatik odaklama ve 4 cm makro odak mesafesiyle birleştiriyor. Gündüz veya gece fark etmeksizin tüm ortamlarda Find X3 Pro her ayrıntıyı yakalıyor.

Find X3 Pro, 60x zoom yapabilen Microlens ile mikroskobik güzellikleri ortaya çıkarabiliyor ve bir detay dünyası sunabiliyor. Bu özelliklere ek olarak, milyar renkli 4K 10 bit video kaydı da yapabiliyor. Günlük fotoğraflamanın yanı sıra film yapımcıları veya sosyal medyada hızlı çekim yapmayı sevenler de titreşimsiz, zengin, çarpıcı görüntülerin keyfini çıkarabiliyor.

ŞARJ ÖMRÜ

Find X3 Pro'da tüm inceliğine rağmen 4500 mAh büyüklüğünde bir pil yer alıyor. SuperVOOC 2.0 hızlı şarj ile sadece 10 dakikada yüzde 40 şarj olan Find X3 Pro, 30W AirVOOC kablosuz hızlı şarj ile sadece 80 dakikada yüzde 100'e kadar güç sunuyor. Ayrıca, 10W ters kablosuz şarjla gücünüzü paylaşabilirsiniz. TÜV Rheinland Sertifikalı Güvenli Hızlı Şarj Sistemi ile hızlı bir şekilde güç sağlayabilirsiniz.

SES KALİTESİ

Telefonunuzdaki uyarıların bip sesi veya tiz bir sesten ziyade bir senfoni olduğunu hayal edin. OPPO, Find X3 Pro'nun özel zil ve bildirim sesleri için Hans Zimmer ile çalıştı. 200'den fazla prodüksiyonun müziğine imza atan Hans Zimmer'in aldığı ödüller arasında bir Akademi Ödülü, iki Altın Küre, üç Grammy, bir Amerikan Müzik Ödülü ve bir Tony Ödülü bulunuyor.

12 erkek ve 200 kadından birinde renk görme bozuklukları görülüyor. OPPO, ColorOS 11.2'nin bir parçası olan Renk İyileştirme ile Munsell 100 Hue Testi'nin daha kapsamlı bir versiyonunu oluşturdu. Bu test, her Find X3 Pro kullanıcısı için kendi görüşüne özel optimum renk düzeltmesi yapılmış 765 potansiyel ekran kalibrasyonundan birini sunuyor.