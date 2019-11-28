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Avustralya'da yaşayan Nadia Vuitton, sosyal medyadan küçük bir kızın fotoğrafını paylaştı.

Olması gerekenden uzun ve ince bacaklara sahip gibi görünen minik kızın fotoğrafı internet kullanıcılarının kafasını karıştırdı.

"Bu fotoğraf uzun süre boyunca kafamı karıştırdı" sözleriyle paylaşılan kare bir anda binlerce retweet ve yorum yağdı. Fotoğrafın sırrı ise sonradan anlaşıldı. Çünkü kızın elindeki patlamış mısır binlerce kişinin yanılgıya uğramasına sebep olmuştu.

Çimlerin üzerinde duran kızın elindeki patlamış mısır poşeti, optik illüzyon yarattı.

11 binden fazla beğeni alan fotoğrafa bakanlar ilk bakışta endişelendiklerini dile getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Cidden endişelendim. 'Bu çocuğun tedavi görmesi gerekiyor' diye düşündüm. Birisinin yorumlara 'patlamış mısır' yazdığını gördüm. 'Evet patlamış mısırla besleyebiliriz ama yeterli mi?' dedim. Ama sonradan patlamış mısır torbasını görünce fotoğrafı anladım" dedi.

Başka bir kullanıcı ise "Kızın patlamış mısır torbası tuttuğunu görmek 25 dakikamı aldı" dedi.

Yorumlardan birinde ise "Başlangıçta patlamış mısırı hiç görmedim ve çok zorlandım ancak bir kere torbayı gördükten sonra başka bir yere odaklanamaz oldum. Tuhaf" cümlelerini kullandı.