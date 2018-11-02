İnternette hızla yayılan bu görsel, görenlerin kafasını karıştırdı. İlk bakışta tam olarak anlaşılmayan bu fotoğraf, yarattığı optik illüzyon ile sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Twitter kullanıcısı Robert Maguire tarafından paylaşılan fotoğraftaki canlının karga olduğu tahmin edildi. Ancak Maguire'ın da dediği gibi görsel aslında hiç de göründüğü gibi değil. Çünkü fotoğraftaki hayvan aslında siyah bir kedi!

Daha yakından incelendiğinde, görseldeki canlının kameraya bakan siyah bir kedi olduğu açıkça görülebiliyor. Kedinin kulağı ise kuş gagasına benziyor.

Sosyal medyada yüz binlerce beğeni ve paylaşım alan kedi görseli pek çok yorumu da beraberinde getirdi.

Kullanıcılar fotoğrafı gördüklerinde hayretler içerisinde kaldığını dile getirdi.

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