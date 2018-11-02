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Fotoğrafta karga mı yoksa kedi mi gördünüz? Sosyal medyayı karıştıran görsel

İnterneti uzun süre meşgul eden rengi çözülemeyen ayakkabı ve elbise görüntüsünün ardından bu kez de bir hayvan fotoğrafı ortaya çıktı. Robert Maguire isimli bir adam sosyal medya hesabından bu fotoğraf paylaştı. Peki siz görsele ilk baktığınızda ne gördünüz?

02.11.2018 - 14:36 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İnternette hızla yayılan bu görsel, görenlerin kafasını karıştırdı. İlk bakışta tam olarak anlaşılmayan bu fotoğraf, yarattığı optik illüzyon ile sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. 

Twitter kullanıcısı Robert Maguire tarafından paylaşılan fotoğraftaki canlının karga olduğu tahmin edildi. Ancak Maguire'ın da dediği gibi görsel aslında hiç de göründüğü gibi değil. Çünkü fotoğraftaki hayvan aslında siyah bir kedi!

Daha yakından incelendiğinde, görseldeki canlının kameraya bakan siyah bir kedi olduğu açıkça görülebiliyor. Kedinin kulağı ise kuş gagasına benziyor.

Sosyal medyada yüz binlerce beğeni ve paylaşım alan kedi görseli pek çok yorumu da beraberinde getirdi. 

Kullanıcılar fotoğrafı gördüklerinde hayretler içerisinde kaldığını dile getirdi. 

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    haber mi şimdi bu?
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