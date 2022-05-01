Ordu'da bayram namazı saatleri araştırılıyor. Ordulu vatandaşlar bayram namazında bir araya gelecek, bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilin bayram namazı vakti açıklanırken Ordu bayram namazı saati de duyuruldu. Peki, Ordu'da bayram namazı saati kaçta? İşte, konuya ilişkin detaylar...

ORDU BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı takvime göre bu sene 2022 Ramazan Bayramı'nda Ordu bayram namazı saati 05.58 olacak.

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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı 2 rekattır. Ramazan Bayramı'nın ilk günü kılınır. Namazdan sonra bayram hutbesi okunur. Bayram namazları cemaatle birlikte camilerde kılınır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" denilerek Bayram namazına niyet edilir.

İmamla birlikte tekbir alınır ve bu birinci tekbirdir. Bu tekbirle birlikte namaza durulur. Sübhaneke duası okunur ve sübhaneke duasının ardından imamla birlikte 3 defa bayram tekbiri alınır.

Birinci tekbirde eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller yana salınır. İkinci kez tekbir alınır ve eller yana salınır. Üçüncü tekbirde de eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller bağlanır.

İmam, sessizce "Euzü Besmele"yi okur ve açıktan sesli olarak Fatihe suresini ve bir sureyi daha okur. Cemaat ise bir şey okumadan dinler. Okuyuş bittikten sonra tekbir alınır ve rükûya gidilir.

Bu tekbir, ilk rekatta alınan tekbirlerin beşincisidir. Rükû ve secdeden sonra ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekatta imam, yine Fatiha suresini ve bir sureyi daha açıktan sesli olarak okur, cemaat okumaz. Sonra imamla ikinci rekatın bayram tekbirleri alınır.

Birinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. İkinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Üçüncü tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmaz ve rükûya gidilir. Rükû ve secdeden sonra oturulur. Oturuşta "Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena" duaları okunur. Sonrasında da imamla birlikte selam verilir.

Selamın ardından imam, bayram hutbesini okumak üzere minbere çıkar. Tesbih ve dualardan sonra bayram namazı tamamlanmış olur.