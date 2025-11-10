Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ordu'da kuyumcudan hırsızlık iddiası

        Ordu'da kuyumcudan hırsızlık iddiası

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 19:33 Güncelleme: 10.11.2025 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da kuyumcudan hırsızlık iddiası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen bir şüpheli, altın satın almak istediğini söyledi.

        Şüpheli, bu sırada tezgahın üzerinde duran kesedeki yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerindeki altını çalarak kaçtı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları incelemede altınları çalan şüphelinin A.Ş. olduğunu belirledi.

        Şüpheli A.Ş. çaldığı altınlarla Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gözaltına alındı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ordu
        #ordu haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Sarkozy'e erken tahliye
        Sarkozy'e erken tahliye
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?