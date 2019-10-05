Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçunu işledikleri şüphesiyle 5 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Altınordu ve Ulubey ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 42 adet uyuşturucu hap, 75 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 60 tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili beş kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar nöbetçi mahkemece tutuklandı.