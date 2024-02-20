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        Haberler Gündem Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Ordu'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 18:12 Güncelleme: 20.02.2024 - 18:12
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

        Araçta ve içindeki şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 kilo 600 gram esrar ile 54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.G. (36), C.B. (40), Y.B. (38), B.B. (24) ile U.D.G. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan E.G, Y.B. ve U.D.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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