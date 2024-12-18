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        Haberler Yaşam Ordu fındık tirmidi kavurması coğrafi işaretle tescillendi

        Ordu fındık tirmidi kavurması coğrafi işaretle tescillendi

        Ordu fındık tirmidi kavurmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:34 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:34
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        Ordu fındık tirmidi kavurmasına coğrafi işaret
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        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ordu mutfağının olmazsa olmazlarından, yerli ve yabancı turistlerin aranılan lezzeti fındık tirmidi kavurmasının, Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği belirtildi.

        Açıklamada, yörede fındık mantarı, fındık kirmidi, bahçe mantarı ve bahçe tirmidi isimleriyle de bilinen fındık tirmidinin sıvıyağ, soğan, tuz ve tercihe göre domates ve yeşil biberin kavrulmasıyla hazırlandığı aktarıldı.

        Ordu'da coğrafi işaret alınan ürün sayısının 20'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, "Ordu fındık tirmidi kavurması Türk Patent ve Marka Kurumunun 16 Aralık 2024 tarih ve 187 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi. Ordu'daki işletmelerin menüsünde yer alan fındık tirmidi kavurmasının tescil alması, işletmeleri de sevindirdi" ifadesi kullanıldı.

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        #fındık tirmidi kavurması
        #ordu
        #coğrafi işaret
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