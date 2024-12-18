Ordu fındık tirmidi kavurması coğrafi işaretle tescillendi

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ordu mutfağının olmazsa olmazlarından, yerli ve yabancı turistlerin aranılan lezzeti fındık tirmidi kavurmasının, Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği belirtildi.

Açıklamada, yörede fındık mantarı, fındık kirmidi, bahçe mantarı ve bahçe tirmidi isimleriyle de bilinen fındık tirmidinin sıvıyağ, soğan, tuz ve tercihe göre domates ve yeşil biberin kavrulmasıyla hazırlandığı aktarıldı.