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        Haberler Yaşam Ordu fırın fasulyesi kavurması coğrafi işaretle tescillendi

        Ordu fırın fasulyesi kavurması coğrafi işaretle tescillendi

        Ordu fırın fasulyesi kavurmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 09:37 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:37
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        Ordu fırın fasulyesi kavurmasına coğrafi işaret
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ordu mutfağının olmazsa olmazlarından, yerli ve yabancı turistlerin aranılan lezzeti fırın fasulyesi kavurmasının, Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği belirtildi.

        Ordu fırın fasulyesi kavurmasının kentin patentli ürünü olduğu vurgulanan açıklamada, "Ordu'da özellikle belediyemizin destekleri ile her geçen gün gelişen kadın kooperatifleri başta olmak üzere birçok işletmenin menüsünde yer alan yemeğin tescil alması, işletmeleri de sevindirdi" ifadeleri kullanıldı.

        Ordu'da coğrafi işaret alınan ürün sayısının 21'e yükseldiğine dikkatin çekildiği açıklamada, fırın fasulyesi kavurmasının tarifine de yer verildi.

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        #Ordu fırın fasulyesi kavurması
        #coğrafi işaret
        #ordu
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