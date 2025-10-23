Habertürk
        Ordu haberleri: Trajik son! Hayvanları ahırdan çıkarıyordu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Trajik son! Hayvanları ahırdan çıkarıyordu...

        Ordu'nun Kumru ilçesinde, ahırdan çıkardığı öküzünün boynuzu ile vurduğu 61 yaşındaki Cemalettin Güdek, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 10:42 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:54
        Trajik son! Hayvanları ahırdan çıkarıyordu...
        Ordu'da olay, Kumru ilçesinin Kayabaşı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Güdek (61) ahırdan büyükbaş hayvanlarını çıkardı.

        ÖKÜZ BOYNUZU İLE VURDU

        İHA'daki habere göre bu esnada bir öküz, sahibi Güdek’e boynuz ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Güdek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #ordu haberleri
        #Son dakika haberler
