Ordu'da olay, Kumru ilçesinin Kayabaşı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Güdek (61) ahırdan büyükbaş hayvanlarını çıkardı.

ÖKÜZ BOYNUZU İLE VURDU

İHA'daki habere göre bu esnada bir öküz, sahibi Güdek’e boynuz ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Güdek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.