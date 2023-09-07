Yaylada kaybolan Emirhan'a 3'üncü günde de ulaşılamadı ORDU'nunKorganilçesinde küçükbaşları otlatmak için yaylaya gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Emirhan Dolak´ı arama çalışmaları bugün de devam etti. Gölette ve karada sürdürülen çalışmalarda ekipler, küçük çocuğun izine rastlayamadı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.09.2023 - 20:03 Güncelleme: 07.09.2023 - 20:04 facebook

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