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        Yaylada kaybolan Emirhan'a 3'üncü günde de ulaşılamadı

        ORDU'nunKorganilçesinde küçükbaşları otlatmak için yaylaya gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Emirhan Dolak´ı arama çalışmaları bugün de devam etti. Gölette ve karada sürdürülen çalışmalarda ekipler, küçük çocuğun izine rastlayamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 20:03 Güncelleme: 07.09.2023 - 20:04
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        Yaylada kaybolan Emirhan'a 3'üncü günde de ulaşılamadı
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        5 Eylül'de Korgan ilçesine bağlı Belalan Mahallesi Absut Yaylası´na küçükbaşları otlatmaya giden Emirhan Dolak´tan haber alamayan yakınları, ihbarda bulundu. Bunun üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında Dolak´ın hayvan otlatmak için gittiği bölgedeki göletin kenarında ayak izleri tespit edildi. Emirhan Dolak'ın gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine, su yüzeyini tarayan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.

        ÇALIŞMALAR BUGÜN DE DEVAM ETTİ

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