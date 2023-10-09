Coğrafi işaret tescilli Ordu kivisinin fiyatı, yüzde 110 arttı

ORDU'nuncoğrafiişaret tescilli kivisinin fiyatı, Ordu Kivi Üreticileri Birliği'nce açıklandı. Birlik Başkanı Yusuf Uzunlar, fiyatlarda geçen yıla göre yüzde 110 artış olduğunu belirterek, "1'inci sınıf 90 gram üstü kivinin fiyatı 20 TL, 2'nci sınıf 70-90 gram arası kivinin fiyatı 12 TL, 3'üncü sınıf kivinin fiyatı ise 5 TL oldu" dedi.

Türkiye'de Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin yapıldığı, farklı aroması ve uzun süreli depo ömrü ile rağbet gören, coğrafi işaret tescilli Ordu kivisinin fiyatı belirlendi. Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, fiyatlarda geçen yıla göre yüzde 110 artış yaşandığını belirterek, "Kivi, 2022 yılında 9 ile 5 lira gibi fiyatlardan satılmıştı. Bu sene 1'inci sınıf 90 gram üstü kivinin fiyatı 20 TL, 2'nci sınıf 70-90 gram arası kivinin fiyatı 12 TL, 3'üncü sınıf kivinin fiyatı ise 5 TL olarak imza altına aldık. Geçen seneye göre; çok iyi bir fiyat değil, çok kötü de bir fiyat değil. Ama yüzde 110'unun üzerinde bir fiyat. 2023 yılı kivi sezonu üreticilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizim belirlediğimiz bu fiyatlar, alt taban fiyatları" dedi.

'KOKARCA SOKMASI VARSA TEMİZLEYİN'

Birçok sebze ve meyveye zarar veren kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili de önemli bir karar alındığını belirten Uzunlar, "İmza attığımız belgede kahverengi kokarca ilgili önemli bir karar alındı. Arkadaşlar kahverengi kokarcanın zarar verdiği kivileri almayacaklarını ifade etti. Buradan üreticilerimize çağrıda bulunuyorum. Eğer ürünlerinde kahverengi kokarca sokması varsa lütfen bu kivilerini bahçede temizlesinler. Yoksa alıcılar, kiviyi almama kararı aldı" diye konuştu.

REKOLTE BEKLENTİSİ DÜŞÜK

Kivide rekolte çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Uzunlar, "Şu andaki gözlemlerimize göre, rekolte geçen seneki rekoltenin yarısının altında. Çünkü yüksek kesimlerde kivi yok. Bir de kokarca olayı işin içine girdi. Bayağı bir eksiğimiz var. Umarım, bu kokarca ile ilgili bakanlık üstüne gider. Yoksa seneye de hem kivide hem de fındıkta zor duruma düşeceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.