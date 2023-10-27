Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Belediye işçilerinden Atatürk silüeti ile '100'üncü yıl' anması

        ORDU'nunFatsa Belediyesi'nde görevli temizlik işçileri, dökülen yapraklardan Atatürk silüeti oluşturup, altında da 'Cumhuriyetimizin 100. yılı' yazdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:12 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye işçilerinden Atatürk silüeti ile '100'üncü yıl' anması
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU'nunFatsa Belediyesi'nde görevli temizlik işçileri, dökülen yapraklardan Atatürk silüeti oluşturup, altında da 'Cumhuriyetimizin 100. yılı' yazdı.

        Fatsa Belediyesi'nde görevli temizlik işçileri, 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'na sonbaharla dökülen yaprakları toplayarak, portre oluşturdu. Portrenin içine yine yapraklardan Atatürk silüeti oluşturan işçiler, altına da 'Cumhuriyetimizin 100. yılı' yazdı. İşçiler, son düzeltmeleri de yaptıktan sonra silüetin etrafına dizilerek hatıra fotoğrafı çektirdi. 4 saat süren çalışma, sosyal medyada da paylaşıldı. Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Fatsa'da bizim de bir anımız olsun istedik. Temizlik işçilerimiz ile ağaçların dallarından düşen yaprakları kullanarak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini yapmaya çalıştık. Bu vesile ile İstiklal Mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
        İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Vahşetten 24 saat önce doğum günü pastalı ilan-ı aşk!
        Vahşetten 24 saat önce doğum günü pastalı ilan-ı aşk!
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi

        Benzer Haberler

        OGU Havalimanı´nda, denize acil iniş yapan uçağa müdahale tatbikatı
        OGU Havalimanı´nda, denize acil iniş yapan uçağa müdahale tatbikatı
        Devrilen elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti
        Devrilen elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti
        Ordu'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı
        Ordu'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı
        Ordu'da 102 yaşındaki kişi evinde tutuşan halıdan çıkan dumandan öldü
        Ordu'da 102 yaşındaki kişi evinde tutuşan halıdan çıkan dumandan öldü
        Son 15 yılda böyle palamut kıtlığı görülmedi
        Son 15 yılda böyle palamut kıtlığı görülmedi
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 3 kişi, yaralandı
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 3 kişi, yaralandı