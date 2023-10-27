Belediye işçilerinden Atatürk silüeti ile '100'üncü yıl' anması

ORDU'nunFatsa Belediyesi'nde görevli temizlik işçileri, dökülen yapraklardan Atatürk silüeti oluşturup, altında da 'Cumhuriyetimizin 100. yılı' yazdı.

Fatsa Belediyesi'nde görevli temizlik işçileri, 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'na sonbaharla dökülen yaprakları toplayarak, portre oluşturdu. Portrenin içine yine yapraklardan Atatürk silüeti oluşturan işçiler, altına da 'Cumhuriyetimizin 100. yılı' yazdı. İşçiler, son düzeltmeleri de yaptıktan sonra silüetin etrafına dizilerek hatıra fotoğrafı çektirdi. 4 saat süren çalışma, sosyal medyada da paylaşıldı. Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Fatsa'da bizim de bir anımız olsun istedik. Temizlik işçilerimiz ile ağaçların dallarından düşen yaprakları kullanarak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini yapmaya çalıştık. Bu vesile ile İstiklal Mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.