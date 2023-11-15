Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın annesi toprağa verildi

DİYANETİşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kronik rahatsızlığı nedeniyle vefat eden annesi Binnaz Erbaş (95), Ordu'nun Altınordu ilçesinde toprağa verildi. Cenaze namazını Ali Erbaş kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, yaşlılığa bağlı kronik rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören annesi Binnaz Erbaş, dün yaşamını yitirdi. Binnaz Erbaş için bugün Altınordu ilçesindeki Uhud Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ali Erbaş ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

'O BİR CENNET KUŞUDUR'

Cenazede cemaate seslenen Ali Erbaş, "Analar, dua kapılarımızdır. Yıllardan beri sadece evlatları için değil, sevdikleri için öyle güzel dualar yapardı ki, Rabb'im onun ömrü boyunca yaptığı duaları kabul eylesin inşallah. İnşallah bir asra yakın 95 yıllık ömrünü Rabb'ine ibadetle geçiren, biz ona kendimizi bildiğimiz andan itibaren şahidiz. O öyle bir ana ki yetiştirdiği evlatları, torunları, torunlarının torunları dahi var. Bugün ona ana diyen, babaanne diyen, anneanne diyen 117 kadar Allah'ın kulu var. O bir cennet kuşudur. Cennete uğurluyoruz inşallah" diye konuştu.

Binnaz Erbaş, oğlu Ali Erbaş'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Kabadüz ilçesinde toprağa verildi.