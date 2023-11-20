Dev dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştı ORDU'nunFatsa ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeni ile denizde dev dalgalar oluştu. Karadeniz Sahil Yolu'na kadar ulaşan dalgalar, sürücülere zor anlar yaşattı.

ORDU'nunFatsa ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeni ile denizde dev dalgalar oluştu. Karadeniz Sahil Yolu'na kadar ulaşan dalgalar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün uyarısının ardından Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarla birlikte denizde dev dalgalar oluştu. Kayalara çarpan dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'nu su ile birleştirdi. Suyla kaplı yolda ilerlemekte zorluk çeken sürücüler, zor anlar yaşadı. Öte yandan Aybastı ilçesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle 2 ağaç devrildi.