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        Dev dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştı

        ORDU'nunFatsa ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeni ile denizde dev dalgalar oluştu. Karadeniz Sahil Yolu'na kadar ulaşan dalgalar, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:10
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        Dev dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştı
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        ORDU'nunFatsa ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeni ile denizde dev dalgalar oluştu. Karadeniz Sahil Yolu'na kadar ulaşan dalgalar, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün uyarısının ardından Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarla birlikte denizde dev dalgalar oluştu. Kayalara çarpan dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'nu su ile birleştirdi. Suyla kaplı yolda ilerlemekte zorluk çeken sürücüler, zor anlar yaşadı. Öte yandan Aybastı ilçesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle 2 ağaç devrildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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