Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Kayıp olarak aranıyordu, çekyatın içinde ölü bulundu

        ORDU'nun Fatsa ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak aranan Hüseyin Hasgül (58), evinde çekyatın içinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:20 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp olarak aranıyordu, çekyatın içinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU'nun Fatsa ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak aranan Hüseyin Hasgül (58), evinde çekyatın içinde ölü bulundu.

        Fatsa´nın Dumlupınar Mahallesi'nde oturan Hüseyin Hasgül'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. 1 haftadır kayıp olarak aranan Hasgül'ün yaşadığı evden koku yayılması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Hüseyin Hasgül'ü çekyatın içinde ölü buldu. Hasgül'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Ordu Adli Tıp Kurumu´nda yapılan incelemede Hüseyin Hasgül´ün vücudunda kesici ve delici bir ize rastlanmadı. Vücudunda çürümeler oluşan Hasgül´den alınan doku örnekleri, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        O kentimizden kara haber... Yılın ilk kadın cinayeti!
        O kentimizden kara haber... Yılın ilk kadın cinayeti!
        Japonya, geçtiğimiz yüzyılda depremlerden hangi dersleri çıkardı?
        Japonya, geçtiğimiz yüzyılda depremlerden hangi dersleri çıkardı?
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Kalabalık yapıyor diye sokaktaki internet kablolarını kesti!
        Kalabalık yapıyor diye sokaktaki internet kablolarını kesti!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Üç kardeşten babalarıyla ilgili kan donduran iddia!
        Üç kardeşten babalarıyla ilgili kan donduran iddia!
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı?
        'Kraliçe Mary' sahnede
        'Kraliçe Mary' sahnede
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde

        Benzer Haberler

        Silahlı saldırı hazırlığında olan 3 kişi tutuklandı
        Silahlı saldırı hazırlığında olan 3 kişi tutuklandı
        Ordu'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Ordu'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Ordu'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 4 kişiden 3'ü t...
        Ordu'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 4 kişiden 3'ü t...
        Ordu'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
        Ordu'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
        Milli wushucu Berna'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu
        Milli wushucu Berna'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu
        Hayvanları Koruma Derneği lokalinde horoz dövüştürürken yakalandılar; 36 ki...
        Hayvanları Koruma Derneği lokalinde horoz dövüştürürken yakalandılar; 36 ki...