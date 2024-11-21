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        Otomobil refüjdeki direğe ve ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        ORDU'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan beton aydınlatma ve ardından ağaca çarparak durabildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 22:52 Güncelleme: 21.11.2024 - 22:55
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        Otomobil refüjdeki direğe ve ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        ORDU’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan beton aydınlatma ve ardından ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü ve eşi yaralanırken, sürücünün babası hayatını kaybetti.

        Kaza saat 20.00 sıralarında Altınordu ilçesinde Ordu- Ulubey karayolunun Karacaömer Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ulubey istikametinden Ordu’ya seyir halinde olan Ekrem Türkcan idaresindeki 52 AEM 870 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan beton aydınlatma direği ve ardından ağaca çarparak durabildi. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada sürücü ile araçta bulunan babası Arslan Türkcan (82) ve eşi Günay Türkcan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulanslarla yakında bulunan özel hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Arslan Türkcan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücü ve eşinin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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