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        Yasağa rağmen 'kalkan' avlayan balıkçıların ağlarına el konuldu, balıklar suya salındı

        ORDU'da, kalkan balığı avının yasak olduğu 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında denize serili olarak tespit edilen balıkçı ağlarına el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 14:23 Güncelleme: 24.04.2025 - 14:25
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        Yasağa rağmen 'kalkan' avlayan balıkçıların ağlarına el konuldu, balıklar suya salındı
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        ORDU’da, kalkan balığı avının yasak olduğu 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında denize serili olarak tespit edilen balıkçı ağlarına el konuldu. Ağlara takılan kalkan balıkları ise canlı olarak suya geri salındı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri, son bir hafta içerisinde yaptıkları denetimlerde denizde kalkan balığı ağının serili olduğunu tespit etti. Bu kapsamda ağlara el konuldu. Ağlara takılan kalkan balıkları ise kurtarılıp suya geri salındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bütün karasularımızda 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtasıyla kalkan balığı avcılığı yasaktır. Bu kapsamda Su Ürünleri Kontrol görevlilerimiz tarafından, ilimiz deniz sahasında yapılan denetimlerde denize serili olarak tespit edilen kalkan ağına el konulmuştur. Ayrıca ağlara takılan kalkan balıkları canlı olarak suya geri salınmıştır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, denetimlerin devam edeceği de belirtildi.

        ‘YOLUN AÇIK OLSUN’

        Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri, yasaklı tarihlerde denize serilen balıkçı ağlarından kurtardıkları kalkan balıklarından birini, ‘Yolun açık olsun dostum’ diyerek, suya geri saldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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