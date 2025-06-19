Yol çalışmasından tarihi olduğu değerlendirilen mezar kalıntıları çıktı

ORDU'dayol genişletme çalışması sırasında Roma veya Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 kiremit mezar kalıntısı bulundu. Bölgede yol çalışmaları durdurulurken, arkeologlar tarafından yapılan kazılarda mezarların birinden kafatası ve kemik parçaları çıktı.

Altınordu ilçesi Akkese Mahallesi Bayraktaroğlu Sokak'ta mart ayında yol genişletme çalışması başlatıldı. Altınordu Belediyesi ekiplerinin dün sürdürdüğü çalışmalarda iş makinesinin küreğine kiremit parçaları takıldı. Durumun bildirilmesi ile bölgedeki çalışmalar durdurulurken, Ordu Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Arkeolog ve müze personeli, alanda yaptıkları ilk incelemelerde üst kısmı kiremitle kaplı, Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 kiremit mezarın bulunduğunu tespit etti.

KURTARMA KAZISI BAŞLATILDI

Bunun üzerine bölgede kurtarma kazısı çalışması başlatıldı. Arkeologlar eşliğinde sürdürülen çalışmalarda, mezarlardan birinde insana ait olduğu düşünülen bir kafatası ve kemik parçaları ortaya çıkarıldı. Buluntular, incelenmek üzere Ordu Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan mezarların kesin dönemi ve yapısal özellikleri yapılacak olan arkeolojik değerlendirme sonucunda netlik kazanacak.