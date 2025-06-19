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        Yol çalışmasından tarihi olduğu değerlendirilen mezar kalıntıları çıktı

        ORDU'dayol genişletme çalışması sırasında Roma veya Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 kiremit mezar kalıntısı bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:29 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:29
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        Yol çalışmasından tarihi olduğu değerlendirilen mezar kalıntıları çıktı
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        ORDU'dayol genişletme çalışması sırasında Roma veya Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 kiremit mezar kalıntısı bulundu. Bölgede yol çalışmaları durdurulurken, arkeologlar tarafından yapılan kazılarda mezarların birinden kafatası ve kemik parçaları çıktı.

        Altınordu ilçesi Akkese Mahallesi Bayraktaroğlu Sokak'ta mart ayında yol genişletme çalışması başlatıldı. Altınordu Belediyesi ekiplerinin dün sürdürdüğü çalışmalarda iş makinesinin küreğine kiremit parçaları takıldı. Durumun bildirilmesi ile bölgedeki çalışmalar durdurulurken, Ordu Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Arkeolog ve müze personeli, alanda yaptıkları ilk incelemelerde üst kısmı kiremitle kaplı, Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 kiremit mezarın bulunduğunu tespit etti.

        KURTARMA KAZISI BAŞLATILDI

        Bunun üzerine bölgede kurtarma kazısı çalışması başlatıldı. Arkeologlar eşliğinde sürdürülen çalışmalarda, mezarlardan birinde insana ait olduğu düşünülen bir kafatası ve kemik parçaları ortaya çıkarıldı. Buluntular, incelenmek üzere Ordu Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan mezarların kesin dönemi ve yapısal özellikleri yapılacak olan arkeolojik değerlendirme sonucunda netlik kazanacak.

        'TARİHİ BULUNTULARA RASTLANILMIŞTIR'

        Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi: "Belediye olarak yürüttüğümüz yol genişletme çalışmaları sırasında, Akkese Mahallemizde tarihi buluntulara rastlanmıştır. Bu gelişmenin ardından, belediye olarak gerekli duyarlılığı göstererek çalışmaları derhal durdurduk. Alanda uzman arkeologlar tarafından bilimsel nitelikli kurtarma kazıları yürütülmektedir. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, gerekli değerlendirmeler yapılacak ve yol çalışmamızı ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde yeniden şekillendireceğiz" dedi.

        'KEMİK PARÇALARI ÇIKTI'

        Akkese Mahallesi Muhtarı Ömer Manav da "Yol genişletme çalışması yaparken operatör arkadaşımız kepçenin küreğinde değişik renkte bir taş görmüş. Daha sonra beni çağırdı. Ben de durumu yetkililere bildirdim. Müze müdürlüğünden ekipler geldi. Yapılan incelemede taş parçasının kiremit olduğunu ve burada bir kiremit mezar olduğunu tespit ettiler. Ardından kazı çalışmaları başlatıldı. Mezarları daha sonra açtılar. İçerisinden kemik parçaları çıktı. Mahalleli olarak bizler de heyecanlandık. Belgesel seyreder gibi çalışmaları seyrediyoruz. Ne çıkacağını merak ediyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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