Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşların sorunlarını dinledi

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Sonel, eski Valilik binasında gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı'nda 441 kişi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, şehrin en ücra köşesindeki vatandaşlara devletin şefkatini, sıcaklığını göstermenin gayretinde olduklarını belirten Sonel, herkesin Regaip Kandili'ni kutladı.
Sonel, her hafta düzenledikleri toplantıda vatandaşlarla bir araya geldiğini anımsatarak, "Sizlerin ne gibi bir sorunu, sıkıntısı, isteği varsa bizlere çekinmeden rahatlıkla iletebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte her daim sizlerin yanındayız. Devletimiz güçlüdür, vatandaşlarımızı darda koymaz." dedi.
Vali Sonel, aileleriyle birlikte gelen çocuklara da oyuncak hediye etti.