Ordu'da sigaranın çevreye verdiği zarara dikkat çekmek için "izmarit" toplandı

ORDU (AA) - Ordu'da, tütünün çevreye ve sağlığa verdiği zararlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "izmarit toplama" etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, tütün ekimi ve kullanımına ilişkin bilgi verdi.

Tütünün sadece sigara için kullanıldığını, üretiminden tüketimine kadar da zararlarının görüldüğünü belirten Tüzün, "Tütün ve izmaritin çimlere atıldığı yerde bir sarılık göreceksiniz, mantarlaşma. Çünkü tütünün, izmaritin içinde bile virüsler var. Bu virüsler çime zarar veriyor. İçtiğimiz sigara, dudağımızdan başlayarak mesane, kolon kanseri olsun her türlü kanseri yapmakta." dedi.

Tüzün, bir yönetici olarak sigara yerine hava almak veya çay içmek için mola verilmesini istediklerini vurgulayarak, sigara içilen bir evde, koku ve dumanla yaşamanın zararlarına işaret etti.

Özellikle gençlere sigarayı bırakmalarını tavsiye eden Tüzün, "Burada fidan dağıtımı olacak. Biz diyoruz ki 'Yere izmarit atmayın, tohum atın, fidan atın. Yeşillensin, ormanlar oksijen üretsin.' Buradaki amacımız da bu. Ben, tüm dünyaya tütünsüz bir gün, bir yıl diliyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Tüzün, sağlık çalışanları ve öğrenciler ile park ve sahil boyunca yerdeki izmaritleri topladı.

Etkinlik çerçevesinde 500 çam, maviyemiş ve dağ çileği fidanı, katılımcılara ve çevredeki vatandaşlara dağıtıldı.

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