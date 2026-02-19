Canlı
        Ordu Haberleri

        Ordu ve Gümüşhane'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

        Ordu ve Gümüşhane'de, şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

        Giriş: 19.02.2026 - 22:02 Güncelleme: 19.02.2026 - 22:02
        Ordu ve Gümüşhane'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Ordu ve Gümüşhane'de, şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

        Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik Sosyal Tesisi'nde "Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle büyük aile sofrası" temasıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        İl Müftüsü Ali Çakmak'ın dua ettiği programa, Vali Vekili Ayhan Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Petek, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, diğer ilgililer ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de Sema Doğan Yaşam Alanı'nda düzenlenen programda, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "on bir ayın sultanı" ramazanın ilk iftarında şehit aileleri ile gaziler ve aileleri aynı sofrada orucunu açtı.

        Vali Aydın Baruş, ramazanın rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğunu ifade ederek, ilk iftarın şehit aileleri ve gazilerle birlikte yapılmasının özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

        Baruş, şehit aileleri ve gazilerin her zaman devletin ve milletin emaneti olduğunu kaydetti.

        İl protokolünün katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

