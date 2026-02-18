Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu

        Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.

        Giriş: 18.02.2026 - 18:35 Güncelleme: 18.02.2026 - 18:35
        Ordu'da fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu
        Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Gölköy, Mesudiye, Kabadüz ile Gürgentepe ilçelerinde bazı evlerin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi.

        Kentte fırtına nedeniyle bazı noktalarda elektrik kesintileri yaşandı.

        Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, AA muhabirine, ilçenin Akpınar Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bir evin çatısının uçtuğunu, duvarlarının da göçtüğünü belirterek, "4 vatandaşımız komşularının yardımıyla kurtarıldı. Çok şükür can kaybı ve yaralanma yaşanmadı." dedi.

        Koçyiğit, ilçenin farklı mahallelerinde çatı uçmalarının yaşandığını aktararak, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

