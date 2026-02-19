Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Ordu Üniversitesi'ne ziyaret
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güler, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş ile Güzel Sanatlar ve Fen Edebiyat Fakültesi'nde akademik personelle bir araya geldi.
Güler, üniversite ile şehrin daha güçlü şekilde iş birliği yapabileceğini belirterek, hayata geçirilecek projelerle üniversite ve şehir arasında hem sanat hem de gönül köprüleri kurmayı hedeflediklerini vurguladı.
Baş da Ordu Üniversitesi'nin şehre her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
Ziyarette, yapılabilecek ortak projeler üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.