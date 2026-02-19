Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Ordu Üniversitesi'ne ziyaret

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:19 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Ordu Üniversitesi'ne ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güler, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş ile Güzel Sanatlar ve Fen Edebiyat Fakültesi'nde akademik personelle bir araya geldi.

        Güler, üniversite ile şehrin daha güçlü şekilde iş birliği yapabileceğini belirterek, hayata geçirilecek projelerle üniversite ve şehir arasında hem sanat hem de gönül köprüleri kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

        Baş da Ordu Üniversitesi'nin şehre her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

        Ziyarette, yapılabilecek ortak projeler üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm

        Benzer Haberler

        Ordu'da yaşlı hasta beyin tümörü ameliyatıyla sağlığına kavuştu
        Ordu'da yaşlı hasta beyin tümörü ameliyatıyla sağlığına kavuştu
        Ordu'da fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu
        Ordu'da fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu
        Ordu'da fırtına: Evlerin çatıları uçtu
        Ordu'da fırtına: Evlerin çatıları uçtu
        Ordu Valisi Erol'dan ramazan mesajı
        Ordu Valisi Erol'dan ramazan mesajı
        Boşanma davası faciayla neticelendi Kan donduran olay kameraya yansıdı
        Boşanma davası faciayla neticelendi Kan donduran olay kameraya yansıdı
        Ordu'da ev yangını
        Ordu'da ev yangını