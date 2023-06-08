Ordu'da mezun öğrenciler diplomalarını yüzerek aldı

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ORDU (AA) - Ordu'da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan öğrenciler, diplomalarını denizde yüzerek aldı.

Fatsa ilçesindeki okulun bahçesinde düzenlenen yıl sonu etkinliği, denizcilik kıyafetlerini giyen mezun öğrencilerin bir alt sınıftakilere Türk bayrağını devretmesiyle başladı.

Öğrencilerin şapkalarını havaya atarak mezuniyetlerini kutladığı programda, şehitler anısına da denize çelenk bırakıldı.

Mezun olan öğrenciler, denize atılan pet şişe içerisindeki diplomalarını yüzerek aldı.

Öğrencilerden Enes Demirci, emekleri için öğretmenlerine teşekkür ederek, "Denizci adam diplomasını denizden alır. Herkese teşekkür ediyorum. 4 senemiz çok güzel geçti." dedi.

Efe Özdemir ise okuldan başarılı bir eğitim aldıklarını belirterek, "Diplomalarımızı denize bıraktılar. Diplomalarımızı denizden aldık. Suyun sıcaklığı, soğukluğu çok fazla bizim için önemli değildi. 4 yılın sonunda mutlu bir şekilde bu okuldan ayrılıyoruz. Kendi adıma denizcilik sektöründe de devam etmeyi planlıyorum. Umarım ileride güzel bir şekilde kaptan olurum. İyi bir şekilde de okulumu temsil ederim diye düşünüyorum." diye konuştu.

Doğum gününde diplomasını alan Özdemir'e ailesi pastayla sürpriz yaptı. Efe Özdemir, "Benim için ciddi anlamda mutlu bir gün. Hem doğum günüm, 18 yaşıma girdim, hem de denizcilik lisesinden mezun oldum. İnsan bu kadar daha mutlu olamaz. Heyecan ve gurur yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Okyay Sarıhan ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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