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        Ordu'da yaylada hayvan otlatan çocuk kayboldu

        Ordu'nun Korgan ilçesinde hayvan otlatan çocuğun kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 00:59 Güncelleme: 06.09.2023 - 00:59
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        Ordu'da yaylada hayvan otlatan çocuk kayboldu
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        Belalan Mahallesi Absut Yaylası mevkisinde evinden çıkarak ailesine ait küçükbaş hayvanları otlatmaya giden E.D'den (13) yakınları, bir süre sonra haber alamadı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Arama çalışmasında, çocuğun hayvan otlatmak için gittiği bölgedeki gölet kenarında ayak izleri olduğu belirlendi.

        Çocuğun gölete düşmüş olma ihtimalini değerlendiren ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

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