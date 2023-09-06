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        Yaylada hayvan otlatırken kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

        Ordu'da yaylada dün hayvan otlatırken kaybolan 13 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 14:24 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:34
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        Yaylada hayvan otlatırken kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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        Korgan ilçesine bağlı Absut Yaylası'ndaki evinden, kendilerine ait küçükbaş hayvanları otlatmak için ayrılan Emirhan D'den haber alınamaması üzerine AFAD, UMKE, jandarma, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekiplerin katılımıyla başlatılan arama faaliyetleri sürüyor.

        Dalgıçlar, Fatsa Anadolu Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen çocuğun düşmüş olabileceği değerlendirilen gölette yaptıkları aramadan sonuç alamadı.

        Ekiplerin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile mahalle sakinleri de ormanlık alanda tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

        Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, bölgeye gelerek çocuğun ailesi ile görüşüp "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Çok sayıda personelin çalışmalara katıldığını belirten Kiraz, şu ana kadar herhangi bir iz veya emareye rastlanmadığını ifade etti.

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