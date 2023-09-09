GÜNCELLEME - Ordu'da yaylada hayvan otlatırken kaybolan çocuğun cesedi gölette bulundu

Korgan ilçesine bağlı Absut Yaylası'ndaki gölette ceset olduğunu fark eden çevredekiler jandarmaya ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler sudan çıkardıkları cesedin 5 Eylül'de kaybolan Emirhan Dolak'a ait olduğunu belirledi.

Fatsa Anadolu Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi olan çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

- Arama çalışmalarına 431 kişi katıldı

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Absut Yaylası'na 5 Eylül'de küçükbaş hayvan otlatmak için giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Dolak hakkında ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu belirtildi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığınca arama çalışmalarına ivedilikle başlandığı vurgulanan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığından 7 jandarma asayiş timi, jandarma komando timi, iz takip köpeği, skyranger, 2 jandarma trafik timi, Ordu ve Samsun AFAD Başkanlığından 14 personel, İl Emniyet Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından 8 dalgıç olmak üzere 5 gün süren arama faaliyetine gönüllü vatandaşlar dahil 431 kişi katılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, arama çalışmaları sırasında Absut Yaylası Göleti'nin kenarında ayak izleri tespit edildiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Emirhan Dolak'ın gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışmalara bu bölgede yoğunluk verilmiştir. Arama faaliyetinin 5'inci günü olan 9 Eylül 2023 Cumartesi saat 10.05 sıralarında su yüzeyine çıkan ve Emirhan Dolak'a ait olduğu değerlendirilen bir ceset gölette bulunmuştur. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda olay ile ilgili olarak soruşturma başlatılmış olup, Emirhan Dolak'ın cenazesi otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir."