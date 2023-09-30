Ordu'da Bahçeşehir Koleji Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuvarı 9 Ekim'de açılacak

Ordu'da, 9 Ekim'de eğitime başlayacak Bahçeşehir Koleji Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuvarı'nın açılış etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü'ndeki konser öncesinde yaptığı konuşmada, ilkini İzmir Uğur Okulları Güzelbahçe Kampüsü'nde açtıklarını konservatuvarın ikincisini de burada hayata geçirdiklerini söyledi.

Yücel, dünyanın neresinde güzel bir şey varsa onu alıp Ordu'daki kampüse getirdiklerini belirterek "Eğitim bir torna tezgahı değildir. Eğitim bir çocuktaki var olan yeteneği ortaya çıkarmaktır. O yeteneği de iyi bir eğitimci ortaya çıkarır." dedi.

Çocukların ne kadar çok test çözerse o kadar başarılı olacağına inanan ebeveynlerin de eğitimcilerin de doğru yapmadığına dikkati çeken Yücel, "İyi insan tek yönlü olmaz. Ben son zamanlarda gastronomi ve müzikle yakından ilgileniyorum. Çünkü uluslararası arenada ilişki ve iş birlikleri yemekle oluyor. Dünyayı da müzikle birleştireceğiz. Çocuklarımıza sanatla ilgili değerleri kazandırmalıyız." diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise yurdun her noktasında kültürel zenginlikler olduğunu işaret ederek "Çocuklarımıza önce bunları öğretmeliyiz. Eğitimin en temel noktası da budur." ifadesini kullandı.

Sanatın, evrensel dil olduğuna dikkati çeken Dağ, "Sanat birleştirici ve iyileştiricidir, ülkemizi ve dünyayı bugünkünden daha güzel hale getirebilecek büyük bir güçtür. Bu nedenle atılan bu ilk adımı çok önemli buluyorum." dedi.

Bahçeşehir Koleji Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü Müdürü Semra Demirci Ebil de bu konservatuvara ev sahipliği yapmaktan, konserde büyük üstatları ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

​​​​​​​Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Konservatuvarı Müdürü Erman Türkili de konservatuvarı 4 yıl önce "yerelden evrensele" mottosuyla kurduklarını aktardı.

Çocukların küçük yaşta sanat eğitimiyle buluşmasının önemini vurgulayan Türkili, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de çocuk konservatuvarları açmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kolejin öğrenci korosunun çeşitli şarkıları seslendirdiği programda, sanatçılar Ümit Tokcan, Erdal Erzincan, Yurdal Tokcan ve Erman Türkili sahne aldı.

Yücel konserin ardından sanatçılara plaket takdim etti.

Programa Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu Milli Eğitim Müdürü Onu Bekyürek, BAU Konservatuvar Direktörü ve Mütevelli Heyeti Kültür Sanat Danışmanı Aslıhan Umar ile akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

BAU Konservatuarı danışmanlığında, Karadeniz'de ilk kez 9 Ekim'de faaliyetine başlayacak konservatuvarda 20 öğrenciye gitar, piyano, bağlama ve keman eğitimi verilecek.