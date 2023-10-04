Ordu Şehir Hastanesiyle ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı Ordu Valisi Muammer Erol, yapımı süren Ordu Şehir Hastanesine ilişkin, "Ordu Şehir Hastanesinin planlanan sürede halkımızın hizmetine sunulması noktasında hangi kuruma ne iş düşüyorsa mazeret üretmeden yapmalıyız." dedi.

Ordu Valisi Muammer Erol, yapımı süren Ordu Şehir Hastanesine ilişkin, "Ordu Şehir Hastanesinin planlanan sürede halkımızın hizmetine sunulması noktasında hangi kuruma ne iş düşüyorsa mazeret üretmeden yapmalıyız." dedi.

Vali Erol başkanlığında Ordu Üniversitesi Cumhuriyet yerleşkesi içerisinde yapımı süren 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi inşaatında bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiği koordinasyon ve eşgüdüm toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Erol, ilin en önemli devlet yatırımı olan Ordu Şehir Hastanesinin planlanan sürede halkın hizmetine sunulması noktasında hangi kuruma ne iş düşüyorsa mazeret üretmeden yapmaları gerektiğini belirtti.

Hastane inşaatının bitim süreciyle eş zamanlı olarak yol ve kavşak işlerini tamamlamaları gerektiğini aktaran Erol, "Buna bağlı olarak diğer altyapı işlerini de yapmalıyız. Elimizi çabuk tutmalıyız. Şehir hastanesi inşaatımızın yapım sürecinde emek veren, çaba sarf eden herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç, Ordu Şehir Hastanesine ulaşımı sağlayacak yol ve kavşakların, hastane yoğunluğunun dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğini belirterek, hastaneye ulaşım için köprülü kavşağa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yollar ve kavşak çalışmalarının son durumuyla ilgili sunum yaparak, Vali Erol ve katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda, ilgili kurum yöneticileri de görüş ve önerilerini dile getirdi.