Ordu Büyükşehir Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesisler ve sosyal markette, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesinin yurt genelindeki boykot çağrılarına sessiz kalmadığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyemize ait tesislerimizde ve sosyal marketimizde İsrail destekli ürünlerin satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

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