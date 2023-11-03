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        Ordu Büyükşehir Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot

        Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesisler ve sosyal markette, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:38
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        Ordu Büyükşehir Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesisler ve sosyal markette, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesinin yurt genelindeki boykot çağrılarına sessiz kalmadığı belirtildi.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyemize ait tesislerimizde ve sosyal marketimizde İsrail destekli ürünlerin satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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