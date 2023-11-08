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        Ordu'da İsrail firması ile yapılan enerji yatırım anlaşması feshedildi

        Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ordu Enerji AŞ ile İsrail menşeli firma arasındaki 150 milyon dolarlık enerji yatırım anlaşmasının feshedildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 21:57 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:57
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        Ordu'da İsrail firması ile yapılan enerji yatırım anlaşması feshedildi
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ordu Enerji AŞ ile İsrail menşeli firma arasındaki 150 milyon dolarlık enerji yatırım anlaşmasının feshedildiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, X sosyal medya hesabından, "Boykot milli bir iradedir ve sarsılamaz" başlıklı paylaşım yaptı.

        "Üzerimize atılan iftiralara, asılsız mesnetsiz iddialara yönelik Ordu Büyükşehir Belediyesi adına mecburi bir açıklama yapmak zorunda kaldık." ifadelerini kullanan Güler, şunları kaydetti:

        "İsrail'in vahşi saldırıları neticesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak kitlesel boykot uygulamaları henüz başlamamışken, İsrail menşeli bir firma ile iştirak şirketimiz Ordu Enerji AŞ arasındaki 150 milyon dolarlık enerji yatırım anlaşması 17 Ekim 2023 tarihinde tarafımızca, tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunu yanıltan iftira niteliğindeki haberlere ve söylemlere yer verenler ile hukuk önünde hesaplaşacağız. Hukuki mücadele neticesinde elde edilen tazminatları ise yardım kuruluşları üzerinden Gazze'ye bağışlayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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