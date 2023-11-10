Ordu'da "Kadim Şehrin İzinde Kudüs'e Yolculuk" konulu konferans düzenlendi

Ordu'da, "Kadim Şehrin İzinde Kudüs'e Yolculuk" konulu konferans gerçekleştirildi.

Ordu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Geçerken Gençlik Kulübü tarafından Ceren Özdemir Konferans Salonu'nda organize edilen konferansa, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Baş, bugün Filistin'de yaşanan insanlık dramının en büyük hüzünleri, dertleri olduğunu belirtti.

İnsanlık gözü önünde yaşanan bu dramın bazı Batılı ülkeler tarafından görmezden gelinmesinin en büyük suç olduğunu vurgulayan Baş, "Daha önce Arakan'da, Saraybosna'da olduğu gibi Gazze'de de şiddetli bir insanlık suçu işleniyor." ifadelerini kullandı.

Kulüp danışmanı Öğretim Görevlisi Gülbahar Avcı ise "Filistin'in içinde bulunduğu durum Müslümanlar olarak hepimizin onuruna dokunmakta ve bizleri derinden üzmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Aslınur Özcan Kocabey, "Kadim Şehrin İzinde Kudüs'e Yolculuk" konulu sunum yaptı.