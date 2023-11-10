Ünye'de "Atatürk" temalı resim sergisi açıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla resim sergisi düzenlendi.

Ünye Devlet Hastanesi ve Bahçeşehir Koleji Ünye Kampüsü iş birliğinde öğrencilerin hazırladığı sergi, hastanenin giriş salonunda açıldı.

Başhekim Op. Dr. Ahmet Ateş, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bahçeşehir Koleji Ünye Kampüsü Okul Müdürü Ersin Ergen ise 10 Kasım'ın Atatürk'ü anmak ve anlamak adına önemli bir gün olduğunu belirterek, "10 Kasım'da Atatürk ilke ve inkılaplarını bize bıraktığı ölçüde ve bilimin ışığında ortaya neler çıkarabildiğimizi hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nde görebiliyoruz. O yüzden bugün okullarımızda anma programlarımızda Atatürk'ümüze ne kadar borçlu olduğumuzu bir kez daha öğrencilerimizle birlikte hissettik." dedi.