Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ordu'da konuştu: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün Gazze'de olanlar, Allah vermesin seyirci kalmaya devam edersek yarın Türkiye'de olur, İran'da olur. Asıl hedeflerinin İran ve sonrasında Türkiye olduğunu çok iyi biliyoruz." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün Gazze'de olanlar, Allah vermesin seyirci kalmaya devam edersek yarın Türkiye'de olur, İran'da olur. Asıl hedeflerinin İran ve sonrasında Türkiye olduğunu çok iyi biliyoruz." dedi.

Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" kapsamında çeşitli programlara katılmak için geldiği Ordu'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, partilerinin kurulduğu ilk günden itibaren milletin kurtuluş adresi ve umudu haline geldiğini söyledi.

Girilen ilk seçimde partinin elde ettiği başarının bunun çok önemli bir göstergesi olduğunu belirten Erbakan, "Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, milletimizin göstermiş olduğu teveccüh, destek ve ilgi Yeniden Refah Partimizin Türkiye siyasetinin parlayan bir yıldızı olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bunlar sadece laftan ibaret değil. Son iki ayda 45 bin yeni üye kaydederek, 260 binden 305 binin üzerine üyelerimizi çıkarttık." diye konuştu.

Erbakan, sadece iki ayda Yeniden Refah Partisi'nin yüzde 20 büyüdüğüne işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çok önemli bir başarıdır. İnşallah bu tempo ile devam edeceğiz ve yerel seçimlere girerken üye sayımızı Allah'ın izniyle 400 bine ulaştırmış olacağız. Arkasından hedef tabii ki 500 bindir ve arkasından 1 milyondur. İnşallah gayretle, azimle, aşkla bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ve önce mart ayında yerel yönetimlerde, arkasından da 2028 seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi, milli görüşü iktidara taşıyacağız inşallah."

- "57 Müslüman ülke bir olacağız, kardeş olacağız, ortak hareket edeceğiz"

Erbakan, kalplerinin Gazze'de attığını vurgulayarak, "Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Siyonist, katil rejimin katliamlarını bir kez daha telin ediyorum. Oradaki yaralılarımıza, hayatta kalanlara da Cenab-ı Allah'ın yardımını diliyoruz. Allah, oradaki günahsız yavruların, masumların yüzü suyu hürmetine bir an evvel selamete çıkarsın, kurtarsın duasını yapıyoruz." dedi.

Yaşanan bu olayların, kısa süre önce 97'nci doğum yıl dönümü idrak edilen milli görüşün lideri Necmettin Erbakan'ın anlattığı hususları bir kez daha hatırlamalarına vesile olduğunu dile getiren Fatih Erbakan, "Ne diyordu Erbakan hocamız, 'Avrupa Birliği diye bir şey yoktur, siyonizm vardır.' diyordu." ifadelerini kullandı.

Erbakan, İsrail ve Amerika'nın yörüngesinden çıkamayan kuruluşların yerine, yeni siyasi ve askeri birliklerin İslam alemi tarafından Türkiye'nin öncülüğünde kurulması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu bir hayat memat meselesi. Bugün Gazze'de olanlar, Allah vermesin seyirci kalmaya devam edersek yarın Türkiye'de olur, İran'da olur. Asıl hedeflerinin İran ve sonrasında Türkiye olduğunu çok iyi biliyoruz. Erbakan hocamız da bunu yıllarca zaten bizlere anlattı. Ne yapmamız gerekiyor? Yine Erbakan hocamızın, milli görüşün 50 seneden beri ortaya koyduğu D 60 projesini hayata geçirmemiz gerek. 57 Müslüman ülke bir olacağız, kardeş olacağız, ortak hareket edeceğiz. Sahip olduğumuz kaynakları, zenginlikleri, potansiyeli zulme karşı, sömürüye karşı bir yaptırım gücü olarak kullanacağız. Ya birlik olacağız, beraber hareket edeceğiz ya da hepimiz siyonizme yem olacağız Allah muhafaza. Bunun başka bir yolu, başka bir çaresi yok."