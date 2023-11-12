Ordu'da "2. Geleneksel Off-Road Festivali" düzenlendi

Ordu'da "Off-Road Festivali" kapsamında sporcular, zorlu parkurda kıyasıya yarıştı.

Ordu Büyükşehir Belediyesince Yason Off-Road Yıkım Ekibi iş birliğiyle "2. Geleneksel Ödüllü Off-Road Festivali" düzenlendi.

Altınordu ilçesinde Melet Irmağı yanındaki alanda düzenlenen festivale, 40 ilden yaklaşık 100 araçla 200 sporcu katıldı.

Motor gücüne göre farklı kategorilerde düzenlenen yarışlarda bazı sürücüler parkuru geçerken zor anlar yaşarken, bazılarının aracı arızalandı.

Çok sayıda kişinin izlediği yarışların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

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