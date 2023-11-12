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        Ordu'da "2. Geleneksel Off-Road Festivali" düzenlendi

        Ordu'da "Off-Road Festivali" kapsamında sporcular, zorlu parkurda kıyasıya yarıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 17:27 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:30
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        Ordu'da "2. Geleneksel Off-Road Festivali" düzenlendi
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        Ordu'da "Off-Road Festivali" kapsamında sporcular, zorlu parkurda kıyasıya yarıştı.

        Ordu Büyükşehir Belediyesince Yason Off-Road Yıkım Ekibi iş birliğiyle "2. Geleneksel Ödüllü Off-Road Festivali" düzenlendi.

        Altınordu ilçesinde Melet Irmağı yanındaki alanda düzenlenen festivale, 40 ilden yaklaşık 100 araçla 200 sporcu katıldı.

        Motor gücüne göre farklı kategorilerde düzenlenen yarışlarda bazı sürücüler parkuru geçerken zor anlar yaşarken, bazılarının aracı arızalandı.

        Çok sayıda kişinin izlediği yarışların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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