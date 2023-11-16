Ordu Büyükşehir Belediyesi evde sağlık hizmeti sunuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bakıma muhtaç, kimsesiz ve yaşlı vatandaşlara evde sağlık hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bakıma muhtaç, kimsesiz ve yaşlı vatandaşlara giyim, gıda, ev eşyası, sıcak yemek, ulaşım gibi yardımların yanı sıra evde sağlık hizmeti de verildiği belirtildi.

Evde Sağlık Hizmeti Projesi kapsamında sağlık ekibi eşliğinde sisteme kayıtlı hastaların evlerine ziyaretler gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, ziyarette vatandaşların tansiyon, şeker gibi birinci basamak sağlık kontrollerinin yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, farklı bir şikayet konusunda ise hastanelerin hangi bölümüne başvurmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi sadece evde sağlık hizmeti ile sınırlı kalmıyor. Yaş almış, engelli ve hasta vatandaşların kurum ve kuruluşlara ulaştırılması için kullanılan engelsiz taksi hizmeti de devreye giriyor. Gerekli duyulduğunda engelsiz taksi hizmeti ile vatandaşlar sağlık kuruluşlarına götürülüyor. İşlemleri biten vatandaşlar yine aynı hizmet ile evlerine tekrar bırakılıyor."