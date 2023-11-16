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        Ordu Büyükşehir Belediyesi evde sağlık hizmeti sunuyor

        Ordu Büyükşehir Belediyesi, bakıma muhtaç, kimsesiz ve yaşlı vatandaşlara evde sağlık hizmeti sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:06 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:13
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi evde sağlık hizmeti sunuyor
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi, bakıma muhtaç, kimsesiz ve yaşlı vatandaşlara evde sağlık hizmeti sunuyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bakıma muhtaç, kimsesiz ve yaşlı vatandaşlara giyim, gıda, ev eşyası, sıcak yemek, ulaşım gibi yardımların yanı sıra evde sağlık hizmeti de verildiği belirtildi.

        Evde Sağlık Hizmeti Projesi kapsamında sağlık ekibi eşliğinde sisteme kayıtlı hastaların evlerine ziyaretler gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, ziyarette vatandaşların tansiyon, şeker gibi birinci basamak sağlık kontrollerinin yapıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, farklı bir şikayet konusunda ise hastanelerin hangi bölümüne başvurmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Büyükşehir Belediyesi sadece evde sağlık hizmeti ile sınırlı kalmıyor. Yaş almış, engelli ve hasta vatandaşların kurum ve kuruluşlara ulaştırılması için kullanılan engelsiz taksi hizmeti de devreye giriyor. Gerekli duyulduğunda engelsiz taksi hizmeti ile vatandaşlar sağlık kuruluşlarına götürülüyor. İşlemleri biten vatandaşlar yine aynı hizmet ile evlerine tekrar bırakılıyor."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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