Ordu'da köprüden düştüğü öne sürülen kadının ölümüne ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, köprüden düştüğü ileri sürülen kadının ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, 13 Kasım'da, ilçenin Gürecülü Mahallesi Yazkonağı Yolu Sokak'taki köprüde park edilmiş otomobilde arkadaşlarıyla oturan Gülseren A. (43) bir süre sonra araçtan indi.

Köprüden düştüğü öne sürülen kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Gülseren A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturmada ölümün şüpheli bulunması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.H, U.K.Y. ve C.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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