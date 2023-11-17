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        Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Genç, öğrencilerle yurt mutfağında yemek hazırladı

        Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç, üniversite öğrencileriyle yurtta yemek hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:57
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        Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Genç, öğrencilerle yurt mutfağında yemek hazırladı
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        Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç, üniversite öğrencileriyle yurtta yemek hazırladı.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Genç, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle akşam yemeği hazırlamak için mutfağa girdi.

        Şef Selim Özkan ve ekibine eşlik eden Genç, öğrencilere yemeklerin hazırlıktan servis aşamasına kadarki süreci ve Ordu mutfağı hakkında bilgi verdi.

        Gastronomi Bölümü öğrencileri Safiye Toydemir ve Duygu Koç da memleketleri Kahramanmaraş ve Gaziantep mutfaklarına ilişkin Genç'e bazı püf noktalarını anlattı.

        Özkan ve ekibine emekleri için teşekkür eden Genç, servisi de birlikte yaptığı öğrencilerle yemek yedi.

        Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Genç, yurtlarda gençlere en iyi hizmeti verebilmek için çalıştıklarını vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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