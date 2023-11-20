Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da 20 dönüm bataklık arazi sosyal yaşam alanına dönüştürüldü

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 dönüm bataklık arazi, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmayla sosyal yaşam alanına dönüştürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:46 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da 20 dönüm bataklık arazi sosyal yaşam alanına dönüştürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 dönüm bataklık arazi, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmayla sosyal yaşam alanına dönüştürüldü.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi'nde denize sıfır konumda hayata geçirilen "Cumhuriyet Engelsizler Parkı Projesi'nin tamamlanarak hizmete açıldığı belirtildi.

        Daha önce bataklık olan arazinin, yapılan çalışmalarla engellilerin kullanımı için de dizayn edilerek sosyal donatı alanına dönüştürdüğüne işaret edilen açıklamada, projeye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

        "Ağaçlık alan içirişinde hayata geçirilen projede yürüyüş yolu, kameriye ve engelsiz kameriyeler, çöp kovaları, çeşme, aydınlatma elemanları, çocuk oyun alanı, macera park, tuvaletler, bebek bakım odası, mescit ve abdesthane, satış büfesi, engellilere yönelik çok amaçlı spor sahası, yine engelli sporculara yönelik bocce spor alanı ve 40 araçlık otopark yer alıyor."

        Belediyenin hem şehircilik hem de kent estetiği alanındaki çalışmalarla ilçelere değer katmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, park, yeşil alan ve mesire alanı gibi sosyal yaşam alanlarının sayılarının her geçen gün arttığı kaydedildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Uğur Özcan, "Sayın Mehmet Hilmi Güler başkanımız olmadan önce burası bataklıktı. Şimdi buraya insanlar geliyor. Mahalle sakinlerimizin yanı sıra Giresun'dan bile misafirlerimiz bu parka geliyorlar. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Aydın: Karadeniz´de balık stoklarımızda çöküş var
        Prof. Dr. Aydın: Karadeniz´de balık stoklarımızda çöküş var
        Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Genç, öğrencilerle yurt mutfağında yemek hazırl...
        Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Genç, öğrencilerle yurt mutfağında yemek hazırl...
        Ordu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
        Ordu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
        Karadeniz'in yüksek kesimlerine kar yağdı
        Karadeniz'in yüksek kesimlerine kar yağdı
        Ordu'da köprüden düştüğü öne sürülen kadının ölümüne ilişkin 3 kişi gözaltı...
        Ordu'da köprüden düştüğü öne sürülen kadının ölümüne ilişkin 3 kişi gözaltı...
        İzleyici olarak gittikleri tiyatroda yolları kesişen 7 kadın sahneye çıkmay...
        İzleyici olarak gittikleri tiyatroda yolları kesişen 7 kadın sahneye çıkmay...