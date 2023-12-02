Ordu'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Ayazlı Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın 4'üncü katında çalışan Orhan Çok (30), dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Çok, ambulansla sevk edildiği Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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