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        Ordu'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 18:58 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:58
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        Ordu'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Ayazlı Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın 4'üncü katında çalışan Orhan Çok (30), dengesini kaybederek düştü.

        Ağır yaralanan Çok, ambulansla sevk edildiği Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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