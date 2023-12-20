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        Ordu'da Karayollarının kış dönemi çalışmaları başladı

        Ordu'da hazırlıklarını tamamlayan Karayolları teşkilatı, kış dönemi çalışmalarını başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:55
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        Ordu'da Karayollarının kış dönemi çalışmaları başladı
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        Ordu'da hazırlıklarını tamamlayan Karayolları teşkilatı, kış dönemi çalışmalarını başlattı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları teşkilatı, iş makineleri, tuzlama ile karla mücadele araçları ve ekipmanları, personeliyle kış dönemi hazırlıklarını tamamladı.

        Bu dönemde yapacağı çalışmalara tüm imkan ve kabiliyetleriyle hazır olan teşkilat için Karayolları Ordu 77. Şube Şefliği'nde program gerçekleştirildi.

        Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Karayolları çalışanlarına kazasız belasız bir çalışma dönemi diledi.

        Kurban kesilen ve dua edilen programa, Vali Muammer Erol, Karayolları Ordu 77. Şube Şefi Sertaç Erkoç ve çalışanlar katıldı.

        Galeri
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